Juliette participa do show de Elba Ramalho em Campina Grande: 'Honra e felicidade'

Juliette e Elba Ramalho em show em Campina Grande, na Paraíba. Foto: Instagram/@juliette

Nesta quinta-feira, 23, Elba Ramalho fez sua tradicional apresentação em Campina Grande, na Paraíba, na maior festa de São João do mundo. O retorno da cantora ao evento, após dois anos de suspensão devido à pandemia de covid-19, contou com a participação de Juliette.

Em seu primeiro show no palco do Parque do Povo de sua cidade natal, a artista e campeã do BBB 21 disse: "Agora eu posso dizer a todo mundo que cantei no Maior São João do Mundo com a rainha Elba Ramalho. Amo vocês, Campina Grande".

As cantoras dividiram a voz em músicas como Olha Pro Céu, de Luiz Gonzaga, e Bença, da própria Juliette. No Instagram, a artista agradeceu: "Outro dia eu estava ali em frente ao palco. Hoje tive a honra e a felicidade de cantar com a rainha, Elba Ramalho. Eu não poderia subir nesse palco sem receber a sua benção".