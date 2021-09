Juliette Freire lança primeiro videoclipe; assista

A vencedora do 'BBB 21', Juliette Freire, que lançou clipe de 'Diferença Mara' Foto: YouTube/Juliette

De vencedora do Big Brother Brasil 21 para cantora. Juliette Freire divulgou nesta segunda-feira, 6, o primeiro videoclipe da carreira musical.

A paraibana lançou o primeiro EP, intitulado Juliette, nas principais plataformas de streaming na quinta-feira, 2.

Só no Spotify, ela quebrou recorde de streams nas primeiras 24h de divulgação.

No clipe de Diferença Mara, Juliette aparece sentada em uma mesa, sozinha, em uma penumbra, enquanto canta. Depois, ela surge mexendo em um chão de areia, em uma balada romântica que fala o quanto as diferenças podem aproximar duas pessoas quando estão apaixonadas.

Assista ao vídeo:

"Saiu o clipe de Diferença Mara, o primeiro single do meu EP. Disponível agora no meu canal do YouTube", escreveu a paraibana no perfil dela no Instagram.

A publicação foi cometada por fãs, amigos e artistas, como a cantora Marilia Mendonça: "Maravilhosa".