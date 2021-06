Juliette Freire e Elba Ramalho cantam em live de São João; assista

Juliette Freire e Elba Ramalho, nos bastidores da live de São João Foto: Instagram/@elbaramalho

Juliette Freire cantou junto com Elba Ramalho em live de São João na noite desta quarta-feira, 23. A vencedora do Big Brother Brasil 21 dividiu o microfone com a cantora na apresentação de 'São João de Campina Grande'.

A ex-BBB já participou de show online com Gilberto Gil, Alceu Valença e Wesley Safadão.

A apresentação desta quarta também contou com a participação do cantor Luã Yvys e diversos bailarinos, todos usando máscaras de proteção contra a covid-19, dançando as canções tradicionais.

"Cactos do Brasil! Cactos do mundo, preparem seus corações. Quando ela chega, vem aquela estrela que já nasceu brilhando. A princesa da Paraíba, vou criar essa menina, Juliette", vibrou Elba Ramalho.

"Ô, meu Deus, minha Campina Grande, que emoção!", disse a ex-BBB, que já começou cantando Eu Só Quero um Xodó.

Nas redes sociais, os fãs comentaram a participação de Juliette na live junina. "Juliette e Elba cantando 'Eu só quero um xodó', do Dominguinhos, era tudo que a gente precisava e não sabia", escreveu uma internauta.

juliette e elba cantando eu só quero um xodó do dominguinhos era tudo que a gente precisava e não sabia LIVE ELBA E JULIETTE pic.twitter.com/WH8VLII1Bx — t h a i s (@ottostorie) June 24, 2021

Olha Pro Céu - Elba Ramalho e Juliette LIVE ELBA E JULIETTE pic.twitter.com/LugGlQyKnS — Acesso Juliette Freire (@AcessoJulietteF) June 24, 2021

A transmissão, ao vivo no canal de Elba Ramalho, no YouTube, durou mais de 2 horas. E Juliette animou a apresentação; confira.

