Juliette é confirmada para participar de live junina com Xand Avião

Juliette e Xand Avião vão se apresentar juntos em nova live Foto: Instagram/ @juliette/ Instagram/ @xandaviao

Após estrear a carreira musical em um show online com Gilberto Gil, Juliette irá participar de mais uma live junina. A vencedora do Big Brother Brasil 21 vai marcar presença ao lado de Xand Avião.

Xand Avião e Carvalheira na Fogueira vai ser transmitido neste sábado, 26, às 20h, no canal do cantor no YouTube. Nas redes sociais, a ex-sister comemorou a novidade.

"Estou animada com esse negócio de São João. Quero contar para vocês que vou fazer a live do Xand. Quero todo mundo lá", disse no story, que foi repostado pelo músico.

"A namoradinha do Brasil está confirmadíssima. Fazia tempo que ela estava confirmada, eu só não podia falar por questões contratuais. Juliette, obrigada pelo carinho e seja muito bem-vinda", celebrou.

Neste último sábado, 19, a ex-BBB também cantou ao lado de Wesley Safadão e nesta quarta-feira, 23, a maquiadora vai se apresentar com Elba Ramalho, no São João de Campina Grande, na Paraíba.

A festa será transmitida pelo YouTube, no canal oficial da cantora, a partir das 22h30. "Quem vê close não vê corre. Em cada trabalho, um time dedicado por trás das câmeras. Testado, mascarado, cheio de amor pelo que faz. Eu só agradeço", escreveu a maquiadora em um registro dos bastidores do evento.