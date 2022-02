Juliette e Alok lançam clipe da parceria ‘Un Ratito’

Clipe de 'Un Ratito' estreou nesta segunda-feira, 14 Foto: Instagram/@alok

Chegou o momento! Juliette e Alok anunciaram o lançamento do vídeo de Un Ratito, parceria com os artistas porto-riquenhos Lunay, Luis Fonsi e Lenny Tavárez nesta segunda-feira, 14.

No vídeo, os artistas aparecem separadamente. Alok e Juliette gravaram as cenas no Rio de Janeiro, enquanto os porto-riquenhos filmaram em Miami, na Flórida.

Assista:

Internautas elogiaram o novo clipe

No Twitter e nos comentários do YouTube, os usuários da internet aplaudiram a nova produção. O assunto chegou ao primeiro lugar dos trending topics no Twitter e a música é trilha sonora para dancinhas no Tiktok.

A desenvoltura de Juliette, que faz de Un Ratito a sua primeira aposta internacional, chamou a atenção dos fãs. A estética e a fotografia do vídeo dirigido por Anthony Millan e Cauã Csik também foi muito elogiada.

QUE A VERDADE SEJA DITA em menos de 1 ano de carriera, Juliette ta entregando mais do que muitos veteranos UN RATITO MUSIC VIDEOpic.twitter.com/J8loJ6UxXl — Fábio (@fabin_rn) February 14, 2022

Eu tô muito presa nos comentários! ❤ UN RATITO MUSIC VIDEO pic.twitter.com/93gYOrcwTF — Thatá - A menina da DPE (@tatatwetta) February 14, 2022

a estética e fotografia do clipe ficou bem linda né?! tem umas cenas simplesmente perfeitas UN RATITO MUSIC VIDEO pic.twitter.com/pS68rhykCH — leti (@ticorilo) February 14, 2022

Juliette entregou muita beleza, carisma e close de diva pop UN RATITO MUSIC VIDEO pic.twitter.com/5gnuJQFbRv — Jhony (@anittabxss) February 14, 2022

o clipe não ta bom, TA SIMPLESMENTE PERFEITO, que orgulho da minha juliette dando o nome num clipe internacional, O MUNDO É DELA! UN RATITO MUSIC VIDEO — Ya (@yaabonita) February 14, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais