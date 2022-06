Juliette compartilha versão acústica de 'Dengo Meu' nas redes sociais

Após lançamento do clipe oficial de 'Dengo Meu', Juliette compartilha versão acústica da música em seu perfil. Foto: Instagram/@juliette

Na última segunda-feira, 13, Juliette compartilhou a versão acústica de Dengo Meu. A música foi lançada em parceria com Claudia Leitte e Lucy Alves, mas a campeã do BBB 21 aparece no melhor estilo voz e violão em vídeo publicado no Instagram.

O clipe da canção foi lançado no último domingo, 12, e faz parte da lista de canções do show Prainha da Claudinha, gravado no início de junho em comemoração aos 20 anos de carreira de Claudia Leitte. Juliette e Lucy fizeram parte do lançamento do videoclipe e da música.

“O clipe de Dengo Meu já está disponível lá no YouTube, e por aqui, uma versão voz e violão especialmente pra vocês”, escreveu Juliette na legenda da publicação.

O vídeo já tem mais de 800 mil visualizações, e artistas e fãs da cantora aproveitaram os comentários para elogiar a performance. "Linda", escreveu Pabllo Vittar. "Sua voz é a coisa mais linda do mundo", comentou um fã.