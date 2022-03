Juliette compartilha encontro com Caetano Veloso e Maria Bethânia: 'Só sei sorrir'

Fã declarada dos Veloso, Juliette tietou os irmãos nos bastidores do espetáculo 'De Beethoven a Bethânia'. Foto: Instagram / @Juliette

Depois de conhecer e cantar ao lado de Caetano Veloso no final de 2021, Juliette voltou a encontrar o cantor. Dessa vez, a reunião aconteceu ao lado de Maria Bethânia, nos bastidores do espetáculo De Beethoven a Bethânia, parceria entre a cantora e o maestro João Carlos Martins , em cartaz no Rio de Janeiro.

Além deles, também estavam presentes a apresentadora Regina Casé e a esposa de Veloso, Paula Lavigne . O registro do encontro foi compartilhado pelo cantor e por Juliette nas redes sociais.

“Música, história, arte, admiração, carinho, colo, felicidade, gratidão. Parece um sonho. Eu não consigo formular uma frase. Só sei sorrir”, escreveu a influenciadora. Maria Bethânia também publicou o momento para seus seguidores, com a legenda: “Uma noite linda perto do público, amigos e irmão”.

Desde que foi vencedora do Big Brother Brasil de 2021, Juliette tem investido na carreira de cantora. Em fevereiro, ela lançou o clipe de Un Ratito, parceria com Alok, Lunay, Luis Fonsi e Lenny Tavárez, e anunciou as datas de sua primeira turnê, para cantar as músicas de seu EP, lançado em 2021.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais