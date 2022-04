Juliette apresenta live solidária em parceria com a ONU nesta quarta, 20

Transmissão do primeiro show da turnê 'Caminho', de Juliette, acontece nesta quarta-feira, 20 de abril, às 20h, no Youtube. Foto: Ricardo Brunini

O Youtube transmitirá nesta quarta-feira, 20, a partir das 20h, o primeiro show da carreira de Juliette, que ocorreu em março no Rio de Janeiro. A transmissão faz parte do projeto Lives Solidárias, do Youtube Music em parceria com Rede Brasil do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU).

A performance gravada foi a abertura da turnê Caminho, que marcou a estreia de Juliette nos palcos. A live será realizada no canal da cantora e busca apoiar mulheres refugiadas que são atendidas pelo Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

"É muito especial levar meu primeiro show para todas as pessoas por meio do YouTube e fomentar uma iniciativa que constrói um mundo com menos desigualdade de gênero", disse Juliette em comunicado à imprensa. Nas redes sociais, ela também lembrou os fãs de que a live ocorre nesta quarta.

Falta pouco para a nossa live com a minha primeira apresentação ao vivo e estou muito feliz porque apoia uma boa causa. Vocês já podem ativar as notificações para não perder nem um minuto. Corre, clica aqui!https://t.co/qMaaAZCUbs#LiveJuliette @youtubemusic @PactoGlobalBR pic.twitter.com/vLayK8BxJE — Juliette (@juliette) April 19, 2022

A transmissão marca o encerramento do projeto do Youtube com a ONU. O objetivo da ação era o de conscientizar a população sobre os impactos da pandemia, de maneira alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da organização. Além da vencedora do BBB 21, Racionais, Jota Quest e Dilsinho também participaram da iniciativa.

Dos primeiros ensaio ao primeiro show. Me emocionei, tive medo, chorei, sorri, cantei… foi inesquecível. Dia 20, às 20h, no meu canal do YouTube, o primeiro show da turnê Caminho. Ativem o lembrete para não perder nada! #LiveJuliette @youtubemusic @PactoGlobalBR pic.twitter.com/vISYyxOXmv — Juliette (@juliette) April 18, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais