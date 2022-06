Juliette anuncia lançamento de 'Xodó', sua nova música de trabalho. Foto: Instagram/@juliette

E ela não para. Nesta segunda-feira, 27, Juliette anunciou mais uma nova música. Depois de entregar Solar e Cansar de Dançar, a cantora usou seu perfil no Instagram para anunciar mais um lançamento musical, que já chega com capa, data de estreia e pré-save.

Xodó é a mais nova canção de Juliette e chega nas plataformas digitais na próxima quinta-feira, 30 de junho.

É possível notar que essa música trará um lado mais romântico e calmo da campeã do BBB 21.

"Quem quer ser meu Xodó?! Minha nova música, Xodó, chega em todas as plataformas digitais no dia 30/06 e o pré-save já está disponível no link da bio", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários da publicação, fãs comemoraram a notícia. "Vem aí", "vem sucesso", "a voz do anjo" e "a voz mais linda do mundo" foram algumas das mensagens que Juliette recebeu em comemoração a nova canção.