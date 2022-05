Juliette anuncia lançamento da música 'Solar' e divulga prévia

Juliette na capa de seu novo single 'Solar', que estará disponível em 2 de junho nas plataformas digitais. Foto: Instagram/@juliette

Juliette Freire usou as redes sociais nesta segunda-feira, 30, para anunciar a data de lançamento de sua nova música, Solar. A faixa estará disponível nas plataformas digitais no dia 2 de junho.

Além da data, a cantora também divulgou uma prévia da canção. "Deixa. Deixa a gente brilhar. Vê só o sol vindo. Vê, meu bem, que dia lindo", diz a letra da música.

A vencedora do BBB21 já havia dado dicas sobre o lançamento do single. Neste domingo, ela publicou a foto de um pôr do sol com a legenda: "De quando a gente nem sabia, mas Solar já nos unia".

A música marca a continuação da carreira musical de Juliette após o seu EP de estreia e vem pouco tempo depois da faixa Cansar de Dançar, cujo clipe já chegou à marca de 1,4 milhão de visualizações.

Ouç a prévia de Solar:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais