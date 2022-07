Juliano Cazarré diz que filha já consegue respirar sozinha: 'Cada dia é uma vitória'

Maria Guilhermina, filha recém-nascida do ator Juliano Cazarré, está internada na UTI se recuperando de uma cirugia cardíaca. Foto: Instagram/@cazarre

Juliano Cazarré utilizou as redes sociais para atualizar o estado de saúde de sua filha recém-nascida, Maria Guilhermina. Segundo o ator, ela não está mais usando sonda e já consegue respirar sozinha.

A bebê possui uma doença rara, chamada Anomalia de Ebstein, que acomete a válvula tricúspide do coração. Por conta disso, ela precisou passar por cirurgia cardíaca e está internada na UTI.

Cazarré, que interpreta Alcides no remake de Pantanal, da TV Globo, está realizando uma série de lives em seu Instagram com meditações religiosas. Na transmissão desta quarta-feira, 13, ele agradeceu às orações pela recuperação da filha: "Cada dia é uma vitória. Obrigado pelas mensagens e pelo carinho de todos vocês", disse.

No dia anterior, ele explicou que Maria Guilhermina está internada em São Paulo com a mãe, Letícia Cazarré, enquanto ele está no Rio de Janeiro com os outros filhos. Os dois são pais de mais quatro crianças: Vicente, Inacio, Gaspar e Maria Madalena.

"De vez em quando ela dá um susto na gente. Ontem ela deu um baita susto em nós lá em São Paulo. A Letícia está passando por isso com muita força, serenidade e muita garra", contou o ator.

"Ela está segurando uma bronca e eu estou aqui no Rio de Janeiro com as crianças, sinto que elas estão precisando de mim aqui também. Os quatro, cada um está apresentando algum tipo de problema", explicou.

Nos stories, a mulher do ator também falou mais sobre o estado de saúde da filha: "Ela está ótima, mas ainda em observação na UTI, ganhando peso, estabilizando o coraçãozinho valente que tem".

