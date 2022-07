Juliano Cazarré comenta recuperação da filha internada há um mês

Maria Guilhermina completou um mês de vida nesta quinta-feira, 21, e desde o nascimento, a bebê está internada. Foto: Instagram/@cazarre

A pequena Maria Guilhermina, filha do ator Juliano Cazarré , completou um mês de vida nesta quinta-feira, 21, e desde o nascimento, a bebê está internada em um hospital por ter desenvolvido Anomalia de Ebstein, cardiopatia congênita rara. O intérprete do peão Alcides, de Pantanal, novela das 21h da Globo, falou sobre a recuperação da menina em entrevista ao jornal O Globo.

Ele garantiu que "o pior já passou", e agora eles focam nos outros cuidados para o bem-estar de Guilhermina, que precisou passar por uma intervenção cirúrgica. A anomalia gerava insuficiência cardíaca e prejudicava o fluxo sanguíneo.

"O momento é difícil e delicado, mas tentamos levar com serenidade. O pior já passou e estamos fazendo o que precisa ser feito. A Letícia está lá em São Paulo cuidando e amamentando a Guilhermina, e eu estou aqui no Rio com os outros quatro. Acho que família é isso. É o pai e a mãe se dividindo para dar conta de tudo", afirmou.

"A Guilhermina está bem, começou a ganhar peso. Está no quarto com a mamãe. Saíram da UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas ainda estão no hospital. É uma vitória por dia", completou.

Além do trabalho em Pantanal, Cazarré poderá ser visto a partir desta quinta-feira, 21, nos cinemas com o filme Pluft, o Fantasminha. "Acho importante poder mostrar dois trabalhos bem diferentes ao mesmo tempo. Tem sido muito legal fazer Pantanal, me divirto muito fazendo o Alcides, e a recepção do público tem sido ótima", ressaltou.

"Estou em estado de graça com Pantanal. Tenho recebido só carinho. Tem sido um prazer sair de casa para gravar", continuou o ator.

Ao falar da trama, ele pontuou o trabalho que vem fazendo ao lado da atriz Isabel Teixeira, que interpreta a Maria Bruaca. "Estou com uma parceria com a Isabel Teixeira que está sendo um golaço. A Isabel é uma camisa 10, a bola sempre volta redonda. Criamos uma parceria realmente muito afinada", afirmou.