Juliano Cazarré anuncia nascimento de seu 3º filho, Gaspar

Juliano Cazarré com seu filho recém-nascido. Foto: Instagram / @cazarre

O ator Juliano Cazarré informou, em seu perfil no Instagram, o nascimento de seu terceiro filho Gaspar, na noite de quinta-feira, 4. A criança é fruto do relacionamento dele com Leticia Cazarré.

"Seja bem-vindo, Gaspar Cazarré. Obrigado, papai do céu. Mamãe e bebê passam bem e agradecem a todos que nos enviaram boas energias e orações", escreveu na rede social.

Em outra postagem, prosseguiu, sobre o momento de emoção: "Pode ser com um dia de vida ou com nove anos de idade, não tem nada melhor do que segurar um filho no colo".

Artistas como Selton Mello, Beth Goulart e Bianca Bin parabenizaram a família.

Juliano e Leticia Cazarré também são pais de Inacio, 6, e Vicente Cazarre, 8.

