Juliana Paes sobre conciliar maternidade e trabalho: 'Bate uma culpa'

Juliana Paes com o marido, Carlos Eduardo Baptista, e os filhos Pedro e Antônio. Foto: Instagram/@julianapaes

A atriz Juliana Paes, de 43 anos, deu entrevista ao podcast Pod Delas, no YouTube, nesta quinta-feira, 5, e abriu o jogo sobre sua relação entre maternidade e trabalho. Ela relembrou os períodos em que estava grávida dos filhos Pedro, de 11 anos, e Antônio, de 8 anos, e contou como se sentiu ao se tornar mãe e conciliar a carreira ao mesmo tempo.

Juliana afirmou que pôde estar mais presente durante o pós-parto do primeiro filho, mas que se sente culpada por não ter conseguido fazer o mesmo com o segundo.

"Bate uma culpa porque eu não vivi a maternidade com o Antônio do jeito que vivi com o Pedro. Amamentei até os sete meses, mas era difícil. Eu mandava leite, fazia delivery do Projac. Na época que ainda podia levar filho, mandava arrumar um bercinho pra ele. Ele ficava ali, mas sem o conforto de casa, então tem uma culpa, mas tinha um desejo profissional muito grande", contou a atriz.

Mesmo apaixonda pelo trabalho, ela disse que seu melhor papel é ser mãe, mas que vive a angústia de se culpar quando não pode estar ao lado dos filhos.

"Sempre me deu muito conforto ver outras mães sentindo a mesma coisa que eu. A mensagem, no fim das contas, é 'faz o que você tem que fazer'. Não é sobre quantidade de tempo, é qualidade. Quando der para estar, esteja inteira. O filho sente a qualidade do que você tem para dar [...] A culpa é trabalhar, o arrependimento é uma sensação pior", refletiu Juliana.

Confira a entrevista completa: