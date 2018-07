Juliana Paes revela como começou romance com seu marido 

Juliana Paes, seu marido, Carlos Eduardo Baptista, e os filhos, Pedro e Antonio Foto: Instagram/ @julianapaes

Em entrevista a Matheus Mazzafera, Juliana Paes revelou que correu atrás de Carlos Eduardo Baptista, com quem é casada desde 2008. A atriz estava no Baixo Gávea, no Rio de Janeiro, quando o viu pela primeira vez.

Juliana perguntou a uma amiga quem era aquele e os dois se cumprimentaram, mas nada além disso. A atriz descobriu que Dudu, como o chama, treinava na mesma academia que ela e passou a malhar no mesmo horário que o futuro marido.

"A gente ficou se encontrando algumas vezes", relembra a atriz, até que foram a um show do Rappa. Juliana estava com Marcelo Faria, que era amigo de Eduardo, e juntou os dois. Foi o primeiro beijo do casal.

"Depois, eu subi no elevador, olhei no espelho e falei: 'eu vou casar'". Os dois são casados desde 2008 e têm dois filhos.

Assista à entrevista completa: