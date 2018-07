Juliana Paes encontra a Bibi Perigosa da ‘vida real’

Juliana Paes encontrou a mulher que serviu de inspiração para a sua personagem na novela 'A Força do Querer' Foto: Estevam Avellar/Globo

Em entrevista ao programa Fantástico do último domingo, 9, a atriz Juliana Paes encontrou Fabiana Escobar, a inspiração para a sua personagem Bibi Perigosa na atual novela das 21h, A Força do Querer.

"Quando você vive uma personagem que já existe e que tem um livro com situações tão detalhadas da vida, desde a infância, você tem muito mais à mão. Isso é lado bom, o bônus. O ônus é a responsabilidade muito grande de retratar uma pessoa que está viva", disse a atriz.

Fabiana, que escreveu uma autobiografia para retratar o período em que foi casada com o chamado Barão do Pó da favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, elogiou o trabalho de Juliana na novela. “[Me identifico] o tempo todo. Fico impressionada. Eu fico assistindo e pensando: não é possível que ela saiba que eu ia reagir assim”, disse a Bibi da ‘vida real’.

A atriz torce pela redenção da sua personagem na novela, mas sabe que do jeito que o enredo está se desenrolando isso pode não se concretizar. "Eu não acredito que seja possível entrar nessa vida num estalo. Essas coisas vão acontecendo aos poucos, situações que fogem do controle", completou.

Veja aqui a entrevista completa que foi veiculada no programa.

