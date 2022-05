Juliana Paes conta reação do filho ao ver beijo com Rodrigo Lombardi: 'Ficou chocado'

Juliana Paes como Bibi e Rodrigo Lombardi como Caio para a novela 'A Força do Querer', que foi ao ar em 2017. Foto: Globo/Raquel Cunha

Nesta quinta-feira, 5, Juliana Paes participou do podcast Pod Delas, apresentado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta. Durante o episódio, a atriz revelou que passou por uma situação constrangedora quando o filho Antônio viu uma cena sua beijando Rodrigo Lombardi na televisão.

"Ele me viu em uma cena de intervalo, porque na época da Bibi eu não deixava eles assistirem porque começava em um horário em que eles já tinham que estar dormindo", explicou. Juliana contou que os filhos viram um comercial da novela A Força do Querer, na qual ela fazia par romântico com Lombardi, e que ela estava "dando um beijaço" no ator.

"Ele ficou chocado, olhou para a TV, olhou para mim e ele não falou nada", disse. "Eu pensei: 'acho que é melhor eu puxar o assunto', mas deixei esfriar um pouco aquela emoção. Eu nem saberia o que dizer".

Juliana contou que, mais tarde, conversou com o filho sobre esse tipo de cena: "Depois, com o tempo, eu expliquei. É tanta gente em volta, a gente faz, mas é ficção, não é de verdade. Eu mostro making of de filmes para ele entender como é feito. Fiz isso com os dois".

A atriz ainda brincou que é mais "tenso" assistir as cenas de beijo com os filhos do que com o marido. "Ele já começou a namorar comigo fazendo isso, então não teve muito o que falar", disse.