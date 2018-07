Juliana Didone anuncia gravidez: 'Viagem mágica, bela e misteriosa'

O primeiro mito (e mais radical), menos difundido atualmente, é o de que a mulher não deve fazer sexo durante a gravidez. Como Mariana explicou, apenas em alguns casos específicos a prática não é recomendada. Vale conversar com o seu médico para ter certeza. Se for liberado, o sexo durante a gravidez pode ser inclusive benéfico, “já que faz com que o casal relaxe, aumente sua cumplicidade, alivie as tensões”, explica. Mesmo com parceiro fixo, é importante continuar usando preservativo. Aliás, a camisinha se torna ainda mais importante durante a gravidez, já que algumas doenças sexualmente transmissíveis, como a clamídia, a gonorreia e a herpes, além de vírus como HIV e HPV, podem afetar o bebê.

Foto: Pixabay