Grávida de cinco meses, Juliana Alves revela que será mãe de uma menina

Juliana Alves, que está grávida de cinco meses, revelou o sexo do bebê. Foto: Globo/João Miguel Junior

Grávida de cinco meses, Juliana Alves foi uma das convidadas do Encontro com Fátima Bernardes desta quarta-feira, 24. A atriz revelou o sexo do bebê durante o programa.

"Minha suspeita era de que fosse um menino, mas é uma menina. Mais uma pro time. Acho que é um reforço para o exército de mulheres", disse. É o primeiro filho da atriz com o diretor Ernani Nunes.

Juliana também revelou que o nome da menina será Iolanda, em homenagem à canção homônima de Chico Buarque.