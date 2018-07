Juliana Alves anuncia gravidez: 'Transbordando de alegria'

. Foto: Silvana Garzaro / Estadão

A atriz Juliana Alves, que estava no ar na novela Sol Nascente, anunciou que está grávida do primeiro filho em seu perfil no Instagram.

"Hoje, com o coração transbordando de alegria, compartilho com vocês esse momento mágico de descoberta na minha vida! É a realização do meu grande sonho!!! Obrigada a todos que vibram positivamente comigo!", escreveu. Atualmente, Juliana namora Ernani Nunes.