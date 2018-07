Julia Roberts posta foto com a sobrinha, Emma Roberts, e fãs se surpreendem com parentesco

Julia Roberts, protagonista do filme 'Uma Linda Mulher' Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Julia Roberts usou sua conta no Instagram para compartilhar uma foto com sua sobrinha, a também atriz Emma Roberts, na última segunda-feira, 30. Descontraída, a imagem mostra as duas jogando baralho. "Domingo, nós te amamos", escreveu Julia, que ainda colocou as iniciais de ambas com um coração.

Sunday, We love you. J♥️E Uma publicação compartilhada por Julia Roberts (@juliaroberts) em 29 de Jul, 2018 às 7:28 PDT

Emma também compartilhou a imagem e escreveu: "Jogo de cartas com a tia Julia".

Card games with Aunt Julia ❤️ @juliaroberts Uma publicação compartilhada por Emma Roberts (@emmaroberts) em 30 de Jul, 2018 às 10:13 PDT

A imagem, no entanto, provocou uma onda de comentários de pessoas que não sabiam do parentesco das duas. "Não é possível", comentou um fã na foto compartilhada por Emma. "É estupidez eu nunca ter conectado os pontos", escreveu outro.

Até mesmo fãs brasileiros ficaram surpresos com o parentesco das duas. “Eu não posso ser o único que nunca percebeu que elas são parentes”, escreveu um fã. "Elas são praticamente gêmeas", disse outro. Confira algumas reações dos internautas no Twitter.

eu ia morrer sem saber que a julia roberts é tia da emma roberts — nalu não tem nada a declarar (@tommorefri) 31 de julho de 2018

Ai que burra eu não sabia que Emma Roberts é sobrinha de Julia Roberts hahahaha — paty (@patricia_franca) 31 de julho de 2018

eu não fazia ideia q a julia roberts era tia da emma socorro ksksksjskskdkdksksksksjdkdjskd pic.twitter.com/nbcrnvRjIu — carol (@ladyblackthrn) 31 de julho de 2018

A Julia Roberts é surreal de linda meu deus do céu. Como que pode tanta beleza numa pessoa só?? Não dou contaaaa, parece um anjo — Julia Leoncini (@julia_leoncini) 31 de julho de 2018

Julia Roberts, de 50 anos, criou sua conta do Instagram em junho deste ano e já conquistou mais de 1 milhão de seguidores. A atriz foi nomeada cinco vezes como a mulher mais linda do mundo pela revista People e tem uma carreira marcada por filmes como Uma Linda Mulher, de 1990; e Erin Brockovich - Uma Mulher de Talento, de 2000.