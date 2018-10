Julia Roberts confessa que prepara as refeições em casa: 'Ué, tenho fome!'

Ela vive em Malibu, na Califórnia, Estados Unidos Foto: Instagram/ @juliaroberts

Apesar de ser um ícone de Hollywood, Julia Roberts afirma que o sucesso passa despercebido por aqueles que convivem com ela diariamente, como os seus três filhos. Ela vive em Malibu, na Califórnia, Estados Unidos, e acorda bem cedo: às 5h30 da manhã, diariamente. De acordo com a atriz, as pessoas duvidam, por exemplo, de que ela mesma seja responsável por preparar o café da manhã para a família por causa da fama.

"Eu acho que as pessoas confundem ter um trabalho fantástico com ter uma vida fantástica. Tipo: 'como você pode preparar uma refeição?' Ué, eu tenho fome! É uma boa motivação", explica.

Julia Roberts estampa a edição de novembro da revista Harper's Bazaar norte-americana. A edição foi chamada de "desafiadora" porque a atriz enfrentou, por exemplo, o medo de altura para fotografar e escalou um penhasco.

Em entrevista recente a Oprah Winfrey, Julia também admitiu que sente incômodo sobre fofocas a respeito da vida pessoal dela porque descobre, constantemente, que vai se separar do marido pelas revistas. "É muito desconfortável. Ainda me machuca. Tenho muito orgulho do meu casamento, existe muita alegria na nossa união", conta a loira, casada com o fotógrafo Danny Moder, pai dos gêmeos Hazel e Phinnaeus , de 12 anos, e Henry, de 10.

Outra coisa que incomoda a atriz são os comentários negativos que já recebeu pelo Instagram .

"Minha sobrinha veio dormir em casa, acordamos, tomamos chá, jogamos baralho e depois ela postou uma foto nossa. Muitas pessoas se sentiram na obrigação de comentar que eu estava horrorosa, que não envelheço bem, que pareço um homem, por que ela postaria uma foto assim minha… Me surpreendi como reagi a isso. Eu tenho 50 anos de idade e sei exatamente quem eu sou, mas ainda fiquei muito magoada. É triste pensar que as pessoas não conseguiram ver a doçura e a alegria daquela foto", revela. O perfil da loira permite apenas as 25 pessoas que ela segue façam comentários em suas fotos.