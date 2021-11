Julia Roberts comemora aniversário dos filhos: ‘Os 17 anos mais doces da minha vida’

A atriz Julia Roberts Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Julia Roberts celebrou o aniversário dos filhos Hazel Patricia e Phinnaeus Walter neste domingo, 28. Os gêmeos completaram 17 anos.

Ambos são fruto do casamento da atriz com Danny Moder, com quem também tem o caçula Henry Daniel, 14. No Instagram, Julia declarou: “Os 17 anos mais doces da minha vida", escreveu na legenda da foto em que ela aparece abraçada com os filhos quando ainda eram bebês.

Julia e Danny estão juntos há 19 anos. Eles se conheceram no set de A Mexicana, de 2001, e se casaram no ano seguinte em Taos, no Novo México.