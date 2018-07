Julia Lemmertz anuncia a chegada do primeiro neto

Luiza e Julia Lemmertz Foto: Reprodução/TV Globo

A atriz Julia Lemmertz, 53 anos, virou avó. Ele usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 16, para anunciar a chegada de Martim, filho de sua primogênita, Luiza, de 28 anos.

Na imagem postada de um boneco verde pendurado na porta com o nome do neto, Julia postou: "Ele chegou!". Luiza, mãe de Martim, é filha de Julia com o empresário Álvaro Osório, primeiro marido da atriz.

Além de Luiza, Julia é mãe de Miguel, de 16 anos, do casamento com o ator Alexandre Borges.