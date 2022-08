Julia Dalavia assume namoro com o ator João Vithor Oliveira

Em julho, Julia e João Vithor foram fotografados em um restaurante no Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Foto: Instagram/@juliadalavia e @ojoaovithor

A atriz Julia Dalavia, intérprete da personagem Guta na novela Pantanal , da TV Globo, esteve acompanhada do namorado, o ator João Vithor Oliveira, na 50ª edição do Festival de Cinema de Gramado, na serra gaúcha, realizada na última segunda-feira, 15. Foi a primeira vez que o casal surgiu junto publicamente, segundo a revista Quem.

A artista e João decidiram combinar o look no evento. Ela usava calça, blazer e sapato de salto na cor preta e uma blusa social branca. Já o ator optou por um terno preto acompanhado de uma camisa social branca. Ele ainda acrescentou óculos escuros e um boné vermelho.

Em julho, o casal foi fotografado por um paparazzo em um restaurante no Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro. Os dois trocaram beijos e carícias. Apesar do flagra, eles não haviam assumido ou falado publicamente sobre o relacionamento.

Julia é um dos destaques no longa O Pastor e o Guerrilheiro, indicado ao prêmio de melhor filme brasileiro no Festival de Gramado. Dirigido por José Eduardo Belmonte, a produção conta também com Johnny Massaro no elenco.