Juju Salimeni comenta primeiro milhão trabalhando como influencer

Trabalhando como influencer, Juju Salimeni conquistou seu primeiro milhão. Foto: Instagram/@jujusalimeni

Longe da televisão, Juju Salimeni se dedica ao trabalho como influenciadora digital, o que está lhe rendendo um bom dinheiro. Em entrevista ao Domingo Espetacular, na Record TV, no último domingo, 24, ela declarou ter conquistado seu primeiro milhão.

A modelo atuou como assistente de palco no Pânico na TV até 2012 e, em quase 10 anos na atração, passou longe de conquistar tal quantia. Afinal, como exposto por ela em uma recente participação no podcast PodDelas, no YouTube, recebia apenas R$ 200 por programa. "A gente era super explorada", comentou.

Agora, como influencer, Juju parece estar em sua melhor fase financeira. "Meu trabalho hoje é todo na internet, como influencer. Se ter chegado a um milhão é ser milionária, sim, sou milionária. Já conquistei meu primeiro milhão", declarou.

O valor, conforme destacado por ela, é reflexo de seu próprio esforço, visto que não veio de família rica. "Minha família sempre foi de classe média baixa, minha mãe e meu pai trabalhavam pra pagar as contas e sempre moramos de aluguel. Construí isso aqui tudo sozinha", ressaltou a modelo.