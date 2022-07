Jovem que se diz filho de Drake é preso após invadir mansão do rapper

O rapper Drake, que teve mansão invadida por homem que alega ser seu filho. Foto: Instagram / @drakeofificial

Uma situação inusitada aconteceu na mansão de Drake, em Beverly Hills, nos Estados Unidos, na última sexta-feira, 15: um jovem invadiu o local alegando ser filho do rapper. As informações são do TMZ.

A polícia foi acionada após um funcionário da mansão perceber alguém na área externa, próximo à piscina. Quando os agentes chegaram ao local, o homem, de 23 anos, se declarou filho do cantor, de 35 anos, e disse que o esperava. Contudo, apesar de a justificativa, ele foi preso por invasão de propriedade.

Drake não estava em casa no momento do ocorrido. O cantor segue em turnê pela Suécia.

Vale ressaltar que a mansão é uma das mais recentes aquisições do rapper, que comprou o imóvel, antes pertencente ao cantor Robbie Williams, por US$ 75 milhões (cerca de R$ 406 milhões na cotação atual) há poucos meses.