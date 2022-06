Jovem Dionísio é confirmada no Rock In Rio Lisboa; veja outros brasileiros e como assistir

Além da banda Jovem Dionísio, Anitta e Ivete sangalo serão atrações do Rock in Rio Lisboa. Foto: Marco Ovando, Instagram/@jovemdionisio e João Miguel Júnior/Globo

Nesta segunda-feira, 13, a banda Jovem Dionísio, dona do hit Acorda Pedrinho, foi confirmada como nova atração do Rock in Rio Lisboa. O grupo se apresenta no Super Bock Digital Stage no dia 19 de junho.

O festival acontece em dois finais de semana no Parque Bela Vista, na capital portuguesa, entre os dias 18, 19, 25 e 26 deste mês. Nesta terça, 14, o Rock in Rio Brasil anunciou que fará a cobertura completa dos quatro dias de shows em parceria com o TikTok.

De acordo com a empresa, alguns dos shows dos palcos Mundo e Galp Music Valley serão transmitidos pelo perfil da versão brasileira do festival. As lives começam a partir das 15h e serão comandadas pela influenciadora Nah Cardoso.

Além de Jovem Dionísio, o Rock in Rio Lisboa terá apresentação de diversos artistas brasileiros. Confira outros nomes presentes no line-up:

Ivete Sangalo

Ivete é uma das atrações principais do Palco Mundo e se apresenta no Rock in Rio Lisboa em 19 de junho, mesmo dia dos shows de Black Eyed Peas e Ellie Goulding. As três apresentações serão transmitidas pelo TikTok.

Anitta

Outro destaque do festival, Anitta faz show no Palco Mundo no dia 26 deste mês. A apresentação da cantora também será exibida pelo TikTok do Rock in Rio Brasil, assim como as de Post Malone e Jason Derulo, que se apresentam na mesma data.

Iza

A cantora carioca estará no Rock in Rio Lisboa para uma apresentação no palco Galp Music Valley no domingo, 19 de junho. O show de Iza também será transmitido durante a cobertura brasileira do festival.

Ney Matogrosso

Ney Matogrosso será uma das atrações principais do Galp Music Valley em 25 de junho, penúltimo dia de festival, e também terá transmissão ao vivo. No mesmo dia, o TikTok do Rock in Rio ainda exibe Duran Duran e A-Ha, que estarão no Palco Mundo.

Rebecca

Conhecida anteriormente como MC Rebecca, a cantora de pop e funk faz apresentação no Galp Music Valley no encerramento do Rock in Rio Lisboa, em 26 de junho. O show está entre os que serão transmitidos pelo TikTok.

Ego Kill Talent

Banda de rock brasileira formada em São Paulo, o Ego Kill Talent é um dos destaques do Galp Music Valley neste sábado, 18. O show será exibido ao vivo na cobertura do festival, no mesmo dia das apresentações de Muse, The National e Liam Gallagher.

Francisco, El Hombre

A banda Francisco, El Hombre foi formada pelos irmãos Sebastián e Mateo Piracés-Ugarte em 2013. Apesar de terem nascido no México, eles se naturalizaram brasileiros. O quinteto sobre no palco Rock Your Street no dia 25 de junho.

Johnny Hooker

Natural de Recife, Johnny Hooker é cantor, compositor e roteirista. Ele será uma das atrações principais do palco Rock Your Street para encerrar o Rock in Rio Lisboa em 26 de junho.

Funk Orquestra

Com show marcado para domingo, dia 19, no palco Galp Music Valley, a Funk Orquestra é a primeira orquestra de funk brasileiro no mundo. O grupo foi formado para homenagear os 30 anos do ritmo no País.

Kevin O Chris

Kevin O Chris não terá um show exclusivo no Rock in Rio Lisboa, mas fará uma participação especial no show do português David Carreira, que acontece no Palco Mundo no dia 19. Os dois cantarão a faixa O Plano, que chega nesta sexta, 17, às plataformas digitais.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais