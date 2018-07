Jout Jout e Caio terminam relacionamento e causam tristeza em seguidores. Foto: Reprodução/YouTube

E a lista de términos de relacionamentos de 2016 não para de crescer: a youtuber Jout Jout e seu namorado, Caio, não estão mais namorando. A notícia foi revelado por meio de um vídeo no Youtube.

No vídeo, ela não fala nada, apenas mostra frases escritas em seu corpo. "Eu e Caio terminamos. Mas calma. Está tudo bem. Estamos felizes com essa decisão. Temos que parar de sempre associar término a fracasso, porque tudo isso que a gente viveu junto foi só sucesso", dizem as frases.

Nas redes sociais, porém, o que se viu foi muita tristeza pelo fim do relacionamento.

Como estou depois da notícia do termino de Jout Jout e Caio pic.twitter.com/1NRfK7J8QU — Diadorim (@CastroDiadorim) 20 de dezembro de 2016

NEM JOUT JOUT E CAIO SOBREVIVERAM EM 2016 MEU DEUS DO CEU O QUE TA ACONTECENDO — ㅤ (@fakeliampwyne) 20 de dezembro de 2016

Jout jout e caio terminaram e eu tive plena certeza q 2016 mexeu com o equilíbrio do mundo, só pode pic.twitter.com/11VjkEvrKS — danizoca (@dnllszp) 20 de dezembro de 2016