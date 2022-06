Jota Quest estreia turnê 'Jota25 - De Volta ao Novo' em São Paulo. Banda sobe ao palco do Espaço Unimed neste sábado, 2 de julho. Foto: Mauricio Nahas

No próximo sábado, 2 de julho, Jota Quest estreia a mais nova turnê nacional para comemorar os 25 anos de carreira e o primeiro show ocorrerá em São Paulo, no Espaço Unimed. Jota25 - De Volta ao Novo é o nome da turnê que irá propor aos fãs uma "viagem no tempo" pela trajetória musical do grupo, revivendo memórias e emoções a partir da experiência audiovisual sensorial e futurista.

"Mais que celebrar os 25 anos do nosso primeiro álbum, a Jota25 quer celebrar a vida. Tantas coisas já aconteceram nesta nossa louca caminhada e continuamos por aqui, juntos, fortes e unidos. Há muito mesmo o que comemorar! É hora de extravasar geral os sentimentos, agradecer as conquistas, matar as saudades, realizar os sonhos e olhar pra frente", disse Rogério Flausino, vocalista da banda, em nota à imprensa.

A banda tem a mesma formação desde sua criação, que foi em meados dos anos 90, os mineiros (PJ, Paulinho, Marco Túlio, Buzelin e Flausino) formam uma "química única".

A partir dessa simbologia "atômica" será desenvolvido o conceito e enredo do novo espetáculo: Cinco amigos, cinco energias, cinco átomos formando um novo elemento, a molécula "Jota". E, curiosamento, a letra "J" é a única que não estava "ainda" presente na tabela periódica.

“Esta série de shows será seguramente um passo à frente nos espetáculos da banda. Unindo criatividade e tecnologia estamos buscando criar uma experiência audiovisual realmente inédita que esperamos, de coração, estar à altura de todo amor destes 5 caras pela banda e de toda a gratidão deles por seus fãs”, comemora Fábio de Lucena, diretor geral do espetáculo.

O show será dividido em três atos - sólido, líquido e gasoso - em referência aos "estados físicos da matéria", além de propor uma experiência explosiva que certamente marcará o início de um novo ciclo artístico do grupo.

Os fãs podem esperar 25 canções que embalaram a vida de boa parte dos brasileiros nas últimas pouco mais de duas décadas, além das novidades do 10º álbum de estúdio, em fase de finalização, como as músicas A Voz do Coração e Imprevisível, e da recém lançada Te Ver Superar.

“A JOTA25 será uma experiência inédita pra gente e pra galera. Estamos voltando com tudo novo pra mais um tanto de vida. Estamos em paz com o futuro. A gente se encontra lá!”, comemora Flausino.

O primeiro show da turnê será no sábado, 2 de julho, em São Paulo. Os ingressos podem ser adquiridos online no site da Ticket 360 ou nas bilheterias do Espaço Unimed, e os valores variam de R$ 80 a R$ 320.