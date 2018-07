Joss Stone não está preparada para ser mãe

Joss Stone não quer ter filhos nesse momento.

A cantora de 29 anos está muito feliz com o namorado Si Chai - com quem está há três anos - mas não planeja começar uma família uma vez que "não poderia fazer" isso direito, pois acredita que já tenha tenha muitas pessoas no mundo.

Ao ser perguntada sobre ser mãe, ela respondeu: "Deus, não. É algo lindo se você quer crianças, mas não poderia fazer isso agora. O mundo já está saturado de toda forma - nenhum de nós realmente precisa ter filhos".

A dona do hit "Fell In Love With a Boy" odeia falar sobre seu relacionamento mas admite que o promotor musical é ótimo.

Ela disse para a revista HELLO!: "Eu prefiro não falar sobre isso. Eu sempre acabo falando demais. Sou horrível. No começo, ninguém nem sabia o nome de Si, mas quando eu o mencionei sem querer... Oh Jesus, espalhou. Mas ele é ótimo. Ele é demais".

Joss admitiu que o relacionamento dela, como muitos de sua vida, é "ardente" porque ela adora o desafio.

"As coisas são ardentes com todo mundo que está na minha vida. Mas eu sou de signo de fogo. Eu gosto das coisas excitantes e desafiadoras. Sem o fogo, a vida seria muito chata", compartilhou.

Joss atualmente está em uma turnê mundial e quer visitar todos os países do mundo, mas recentemente cancelou algumas datas para voltar para o Reino Unido quando um de seus cachorros adoeceu.

"Estou muito triste por anunciar que preciso adiar o show em Barbados, assim como Trindade e Tobago. Esperançosamente poderei retornar em tempo para o show na Venezuela se tudo ficar bem. Ontem à noite meu cachorro Missy foi internado por causa de uma hemorragia interna, me falaram que ela poderia ter apenas algumas horas de vida. Felizmente ela sobreviveu e agora estão trabalhando duro para descobrir o que aconteceu e salvá-la. Missy é o mais próximo que tenho de uma criança. Eu sei que para alguns parecerá ridículo, mas para mim é tudo. Eu preciso voltar e ter certeza de que ela está bem antes de continuar com a turnê".