Joss Stone é deportada do Irã durante apresentação: ‘Fomos detidos’

A cantora Joss Stone. Foto: Divulgação

Há cinco anos, Joss Stone decidiu que faria show em todos os países do mundo. O projeto, intitulado ‘Total World Tour’, passou em países como Coreia do Norte e Síria, nações consideradas ‘restritas’ para apresentações públicas.

Nesta quarta-feira, 3, a cantora usou o perfil oficial dela no Instagram para contar que foi detida e deportada do Irã.

“Depois de longas discussões com o mais amigável, encantador e receptivo pessoal da imigração, a decisão foi nos deter pela noite e nos deportar pela manhã. Pessoalmente, não quero ir a uma prisão iraniana e nem estou tentando mudar a política dos países que visito, nem desejo colocar outras pessoas em perigo”, desabafou.

De acordo com a britânica, as autoridades do Irã não acreditaram que ela faria um show particular e adicionaram Joss Stone e sua equipe em uma ‘lista negra’. “É claro que eu fiquei derrotada. Tão perto, mas tão longe. Esse momento quebrou um pedacinho do meu coração. Eles pediram desculpa por todo esse processo e continuaram dizendo isso até que estivéssemos no avião que estavam nos enviando. Nós é quem deveríamos nos desculpar por não ter nossa papelada certa”, concluiu.

Assista ao vídeo: