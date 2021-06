Joshua Bassett, ator da Disney, diz que é parte da comunidade LGBTQIA+

Joshua Bassett protagoniza seriado na Disney+ Foto: Instagram/ @joshuabassett

Joshua Bassett, de 20 anos de idade, contou que faz parte da comunidade LGBTQIA+ nesta quinta-feira, 24. O ator de High School Musical: The Musical: The Series não deu mais detalhes sobre o assunto.

Em entrevista a revista norte-americana GQ, o intérprete do personagem Ricky, no seriado da Disney+, revelou que acha Harry Styles bonito e charmoso e afirmou que "prefiro lidar com as consequências e viver minha verdade do que viver com medo".

Basset ainda comentou sobre os rumores de que ele e a cantora Olivia Rodrigo, que interpreta um par romântico com o artista na série, já namoraram e que todas as canções do álbum Sour teriam sido dedicadas a ele. Segundo as especulações, Olivia teria escrito Driver's License após o término, quando Joshua foi visto com a também atriz Sabrina Carpenter.

"Estou feliz por fazer parte da comunidade LGBTQIA+ porque abrange todos. Não deixe ninguém dizer que amor não é amor (...) Eu sou anti-assumir no sentido de que não há necessidade. Mas as pessoas podem ter rótulos, se quiserem", explicou.

Ele relembrou que as irmãs costumavam o vestir de Branca de Neve e que sempre ouviu comentários como "quando ele vai descobrir que é gay?". Para o ator, as pessoas não acreditariam nele de qualquer maneira se falasse sobre sexualidade. "As pessoas me diziam que eu sou hétero ou que não posso ser gay por causa de XYZ", refletiu.

"Há muitas letras no alfabeto. Por que se preocupar, se apressando em chegar a uma conclusão?", questionou. "Às vezes, sua letra muda, às vezes você tenta outra diferente, outras vezes você percebe que não é o que pensava que era. Tudo isso pode ser verdade. Espero que essa geração possa se sentir confortável falando sobre sexualidade sem precisar ser uma caixa e sem precisar ter tudo planejado", acrescentou.

Joshua ainda revelou que falar sobre o assunto o deixa emocionado. "Estou muito em paz. Estou comemorando o Mês do Orgulho LGBTQIA+ todos os dias do mês", disse. Sobre o suposto triângulo amoroso envolvendo ele, Olivia e Sabrina, o ator comentou:

"Eu me recuso a alimentar qualquer besteira, então, eu simplesmente não o faço. [Todos] estão me perguntando sobre Sabrina e Olivia. Por que não nos concentramos nessas mulheres pelo que elas são? Vamos nos concentrar na arte que elas estão fazendo e em como são ótimas, em vez de seu relacionamento com um menino", concluiu.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais