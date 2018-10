Josh Peck e Miranda Cosgrove se reencontram 11 anos após 'Drake e Josh'; assista

Os atores Josh Peck e Miranda Cosgrove, que interpretaram os irmãos Josh e Megan na série Drake e Josh, que fez sucesso no Brasil nos anos 2000, se reencontraram 11 anos após o fim da série.

No reencontro, promovido pelo youtuber David Dobrik, os dois se abraçaram, puseram a conversa em dia e Josh foi até alvo de uma 'tortada na cara', relembrando pegadinhas que marcaram época no programa.

Confira abaixo os momentos do reencontro entre Josh Peck e Miranda Cosgrove:

It’s nice to see them get along for once pic.twitter.com/pBsSJxaATL