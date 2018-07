Joseval Peixoto é mais um jornalista a deixar o SBT em 2017

Joseval Peixoto Foto: Epitácio Pessoa / Estadão

Parece que a onda de demissões do SBT ainda não chegou ao fim. Quem deixa a emissora neste fim de ano é o jornalista Joseval Peixoto, âncora do SBT Brasil, principal telejornal da casa.

De acordo com a assessoria de imprensa da emissora, a saída de Joseval foi feita em comum acordo e de forma harmoniosa, optando pela não renovação de seu contrato.

"Eu já estava planejando parar em maio de 2018, pois achava que meu contrato venceria naquele mês. Quando verifiquei que termina agora em dezembro, decidi me adiantar à direção", disse o jornalista que "tomou esta decisão por sua própria vontade", de acordo com o SBT.

Confira a íntegra do comunicado divulgado pelo SBT:

"O SBT, através da assessoria de comunicação, informa que o jornalista Joseval Peixoto, em comum acordo com a emissora e de forma harmoniosa, decidiu não renovar seu contrato com o canal. O âncora do SBT Brasil tomou esta decisão por sua própria vontade de encerrar as atividades na bancada somado ao período de reestruturação pelo qual o SBT passa, optando por deixar a casa em dezembro, mesmo período em que terminam suas obrigações contratuais. “ Eu já estava planejando parar em maio de 2018, pois achava que meu contrato venceria naquele mês. Quando verifiquei que termina agora em dezembro, resolvi me adiantar à direção”, ressalta o jornalista, que fica na emissora até o dia 30. Joseval Peixoto agradece o SBT pelo aprendizado adquirido na função de âncora de telejornal, e a emissora igualmente é grata por seu profissionalismo e excelência nos últimos 6 anos. A bancada do jornalístico, portanto, passa a ser ancorada por Rachel Sheherazade e Carlos Nascimento."