José Mayer compartilha foto rara com o neto: 'Enche de luz a vida da gente'

Longe das novelas desde 2016, José Mayer usa as redes sociais para compartilhar momento ao lado do neto de dois anos. Foto: Instagram/@josemayerarte

Longe dos holofotes e das telinhas desde 2016, quando atuou em A Lei do Amor, José Mayer entregou mais um momento de fofura para os seus mais de 390 mil seguidores do Instagram. Isso aconteceu na última segunda-feira, 23, quando o ator publicou um vídeo com um compilado de fotos do seu neto Antônio, de dois anos.

"Meu amado neto Antônio. Como uma criança enche de luz a vida da gente, né?", escreveu no próprio vídeo, que teve como trilha sonora a música Bola de Meia, Bola de Gude, de Milton Nascimento.

Antes dessa publicação, no domingo, 22, José Mayer tinha publicado fotos do neto com a mesma legenda do vídeo. Fãs do ator usaram os comentários de ambas as publicações para elogiar o neto e, claro, o avô coruja.

"Tão galã quanto o avô", escreveu uma seguidora. "Enche demais as nossas vidas. Fotos lindas", comentou outra internauta. "Fofura. Parabéns, avô coruja", disse outra fã. "A beleza vem mesmo de família", brincou mais uma seguidora de José Mayer.