José Loreto recebe a filha em nova casa: ‘A melhor coisa do mundo’

O ator José Loreto e a filha, fruto do relacionamento com Débora Nascimento. Foto: Instagram/@joseloreto

José Loreto usou as redes sociais nesta segunda-feira, 9, para compartilhar um momento de pai e filha com seus seguidores.

No perfil oficial no Instagram, o ator publicou duas fotos em que aparece com a pequena Bella.

“A melhor coisa do mundo”, escreveu na legenda das imagens.

Primeiro, José Loreto aparece de braços abertos. Depois, na segunda foto, abraçando a filha.

Bella é filha do ator com a também atriz Débora Nascimento.

O casal se separou em 2019 após uma polêmica envolvendo José Loreto e a atriz Marina Ruy Barbosa.