José Loreto compartilha foto da família torcendo pelo Brasil

José Loreto e Débora Nascimento Foto: Reprodução de 'Encontro com Fátima Bernardes' (2018) / Globo

O ator José Loreto compartilhou foto no Instagram com ele e sua família torcendo para o Brasil. A foto tem uma rara aparição de Bella, filha de Loreto com a também atriz Débora Nascimento, que vai fazer três meses no próximo dia 14 de julho. Preocupados com a exposição excessiva da filha, o casal está controlando o quanto da vida privada passam para o público.

“12 patas e 6 pés quentes aqui em casa!”, escreveu o ator na legenda da foto no Instagram. A imagem mostra o casal, a pequena Bella e os pets da família assistindo ao jogo do Brasil contra o México pela Copa do Mundo, todos com a camisa 10 da seleção. Nos comentários, os seguidores de Loreto elogiaram a foto.

Durante a gestação de Bella, o ator contou que sempre quis ser pai e apenas esperava o tempo de Débora para realizar o sonho. “Quando a Bella nascer, vou ter uma semana de licença e pronto, volto a trabalhar. Já ela terá de interromper a carreira, no auge, para dar à luz. É por uma razão mais do que especial, claro, porém o peso maior acaba sendo para ela”, disse na época.

Veja abaixo a foto.