José de Abreu testa positivo para covid-19 e alerta: 'Vacinas salvam vidas'

O ator José de Abreu testou positivo para covid-19 nesta terça-feira, 1º. A confirmação foi dada pelo próprio artista por meio do Instagram, em que compartilhou uma foto do teste e afirmou estar apenas com sintomas leves da doença.

"Vacinas salvam vidas!", escreveu o ator. Segundo José, ele faz parte do grupo de risco e tomou três doses das vacinas contra a covid-19: duas da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, e uma da farmacêutica Pfizer.

O artista está em Lisboa, em Portugal, onde fez o teste. Ele afirmou estar apenas com coriza e uma leve dor de garganta.

No começo de fevereiro, o ator chegou a dar uma entrevista à SIC TV, emissora portuguesa independente, e se emocionou ao falar sobre a situação da pandemia no Brasil. Ele também fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL): "640 mil pessoas morreram no Brasil por falta de um presidente digno".

Segundo o artista, Bolsonaro não estimulou a vacinação no país. José citou uma fala do presidente sobre a nova variante Ômicron. Em entrevista ao site Gazeta Brasil em janeiro, Jair havia afirmado que a variante era "bem-vinda" por poder "sinalizar o fim da pandemia".

Na SIC TV, José de Abreu também comentou sobre a possibilidade de iniciar uma carreira política. O ator é amigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tinha planos para lançar uma candidatura a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT) no Rio de Janeiro em 2022, mas desistiu.

Em entrevista ao jornal O Globo, José disse que se tornaria uma “pessoa exposta politicamente” (da sigla PEP, definição legal para agentes públicos) caso se elegesse e disse que isso impactaria a vida profissional dos filhos.

Atualmente, José de Abreu faz parte do elenco de Um Lugar ao Sol, novela que ocupa a faixa das 21h na TV Globo. Ele interpreta o personagem Santiago.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais