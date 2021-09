José de Abreu ganha homenagem da namorada com tatuagem

O ator José de Abreu e a maquiadora Carol Junger Foto: Reprodução Instagram / @carolynnejunger

José de Abreu, 75, ganhou uma homenagem no corpo da namorada Carolynne Junger, 24. Na tarde de quarta-feira, 22, a maquiadora publicou na rede social uma foto da tatuagem que fez com o nome do ator.

O desenho de um relógio escrito “Zé” faz referência ao tempo de vida do seu amado e à diferença de idade entre os dois, de 51 anos.

“Como a flâmula já diz: 'Não existe uma hora certa pra amar'. Muitas vezes o amor aparece quando menos esperamos e o meu amor chegou assim tão de repente e foi ficando, fazendo morada em mim. Não existe nada melhor do que isso. Te amo, Mor, essa eu fiz pra você!”, declarou Carol.

Nos comentários, Abreu agradeceu a namorada. "Amor! Que lindo! Te amo muito!"

Carol Junger e José de Abreu estão juntos desde 2019. Em abril, em postagem para comemorar o aniversário de namoro, ela escreveu: "Falaram que nosso relacionamento não ia dar certo! Só nós sabemos o quanto julgaram e duvidaram da gente, mas estamos aqui hoje, completando dois anos juntos. Hoje somos mais fortes juntos e que assim seja, pra sempre", declarou a maquiadora na ocasião.

O casal estava vivendo na Nova Zelândia e voltou para o Brasil em março para José de Abreu participar da novela Um lugar ao Sol.