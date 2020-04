Jornalista Susana Naspolini está com coronavírus: ‘Esse vírus joga baixo’

Susana Naspolini Foto: Reprodução de 'RJ1' (2017) / Globo

A repórter da Globo Susana Naspolini anunciou neste domingo, 26, que está com coronavírus. A jornalista fez o teste na sexta-feira, 24, e soube do resultado no dia seguinte. Ela está assintomática para a doença.

Susana conta que respeita a quarentena e só saiu de casa duas vezes para ir ao médico, já que está tratando um câncer no osso da bacia, diagnosticado em janeiro deste ano.

"Cuidem-se mesmo. Protejam-se mais. Estou trancada em casa. Só sai duas vezes para ir ao oncologista e tomar as minhas injeções do tratamento. Fui de máscara, me cuidando, e olha o que aconteceu. Não sei se foi alguma coisa que comprei e na hora de pegar me contaminei", afirma. "Esse vírus é sorrateiro, joga baixo. Então vamos nos cuidar para não dar chance para ele."

Para Entender Coronavírus: veja o que já se sabe sobre a doença Doença está deixando vítimas na Ásia e já foi diagnosticada em outros continentes; Organização Mundial da Saúde está em alerta para evitar epidemia

Susana Naspolini pediu a oração de seus seguidores para continuar assintomática. Assista ao vídeo no qual ela diz que está com covid-19:

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus