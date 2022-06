Jornalista irlandesa morre aos 43 anos depois de publicar despedida nas redes

Aideen Kennedy havia informado seus seguidores de que recebeu 12 transfusões de sangue no hospital em que estava internada. Foto: Twitter/@aideen_reporter

A jornalista Aideen Kennedy morreu aos 43 anos horas depois de fazer uma publicação de despedida nas redes sociais. Ela era apresentadora do canal de televisão irlandês UTV.

Na última sexta-feira, 17, a repórter fez um post no Twitter falando sobre sua condição: "A vida não tem ido bem e eu estou tão doente quanto quando entrei no hospital. Basicamente, estou indo para casa para morrer, mas recebendo cuidados paliativos".

Aideen ainda compartilhou fotos ao lado da família e pediu que cuidem de seus filhos. "As crianças sabem. Se você um dia cruzar com elas, fique de olho nelas. Elas são as crianças mais gentis, fofas e atenciosas", escreveu.

Uma das imagens publicadas pela jornalista mostra um desenho com um recado escrito por um de seus filhos. "Fique bem logo. Eu te amo muito", dizia o bilhete.

So life has not gone well and I am as sick as I was as when I went in to hospital so essentially going home to die but getting palliative care. The kids know. If you ever come across them, will you an eye out for them, they are the kindest, sweetest most thoughtful kiddies. pic.twitter.com/NX2r6ILMzd — Aideen Kennedy (@Aideen_Reporter) June 17, 2022

A morte de Aideen foi confirmada por colegas e amigos da jornalista, que publicaram mensagens de luto nas redes sociais. A causa não foi divulgada, mas no dia 13 de junho, ela havia publicado que estava recebendo transfusões de sangue e que estava sangrando no estômago.

"Estou com o coração partido pela morte de Aideen. Começamos nossa carreira de jornalista de TV na GMTV em 2005 e nos encontramos ao longo dos anos para compartilhar os altos e baixos da vida. Uma jornalista brilhante e uma linda mulher com muito amor para dar", escreveu a repórter Lindsey Armstrong.

I am just heartbroken over the death of Aideen. We started our tv journo careers at GMTV in 2005 and met up over the years to share the highs and lows of life. A brilliant journalist and a beautiful woman with so much love to give. @Aideen_Reporter @MCQPR pic.twitter.com/y2cHbjKOAy — Lindsey Armstrong (@LindseyArmMedia) June 19, 2022

O ex-editor de política da UTV, Ken Reid, também lamentou a morte: "Nesta noite o pensamento de que Aideen não está mais conosco é apenas de partir o coração. Uma alma decente que sofreu demais. A notícia surpreendeu muitos de nós. Todos nós precisamos nos cuidar. Deus a abençoe. Descance em paz."

Tonight the thought @Aideen_Reporter is no longer with us is just heart breaking. A decent soul who suffered too much. The news has stunned many of us. We all need to take care. God bless her. RIP. — Ken Reid (@bigkenreid) June 18, 2022

De acordo com o jornal inglês Daily Mail, Aideen deixa dois filhos e os pais, Noel e Maura. Segundo o veículo, eles já haviam perdido outros três filhos.