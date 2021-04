Jornalista da Globo compartilha história do filho que nasceu na ambulância: ‘O parto foi surreal'

O jornalista Pedro Vedova segura seu filho, após Antonio nescer na ambulância Foto: Reprodução Instagram / @pvedova

Nesta quarta-feira, 28, Pedro Vedova publicou uma foto segurando seu filho recém-nascido na porta da ambulância e contou uma história surpreendente. Segundo filho do jornalista correspondente da Rede Globo em Londres, Antonio nasceu na ambulância, a caminho do hospital.

"Esse levado nasceu na ambulância. Duas semanas atrás, meu menino preferiu o colorido das sirenes em vez do branco do hospital”, brincou Pedro, que acompanhou o parto normal da mulher com grande admiração.

“O parto normal foi surreal. Minha mulher - pronta, conectada e empoderada - tinha o caos sob controle”, contou ele. “No fundo, sabíamos que era só pressa do Antonio de distribuir amor no mundo", concluiu o jornalista.

Colegas da emissora parabenizaram o pai pelo seu segundo filho. "Já nasceu com história pra contar! Parabéns pra família!", disse Ana Paula Araújo, apresentadora do Bom Dia Brasil. "Muita saúde e sorte", desejou Mariana Becker. “Seja bem-vindo, belo Antônio! Deus lhe abençoe e proteja sempre!”, escreveu André Trigueiro. Cecilia Flesch brincou: “Parabéns, papai e mamãe! Chega mais Antônio! O mundo precisa de gente que nem você: que chega, chegando, sem medo!”.