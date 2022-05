Jornalista com câncer terminal arrecada 4 milhões para pesquisa sobre doença

A jornalista Deborah James conseguiu arrecadar cerca de 4 milhões de libras para o fundo Bowelbabe, projeto criado por ela para financiar pesquisas e testes clínicos sobre o câncer. Na cotação atual, o valor chega a quase 25 milhões de reais.

Deborah é jornalista do The Sun e da BBC, veículos de imprensa do Reino Unido, e convive com um câncer terminal no intestino desde 2016. Na última segunda-feira, 9, ela escreveu um post de despedida nas redes sociais, dizendo que seu corpo "não aguentava mais".

Na mesma publicação, a apresentadora do podcast You, Me and the Big C (Você, Eu e o Grande C), que fala sobre o cotidiano de pessoas com câncer, anunciou a criação do fundo e pediu que seus seguidores doassem para a instituição.

Nesta sexta-feira, 13, apenas quatro dias depois, a jornalista fez um novo post falando sobre a quantia alcançada em tão pouco tempo. "Eu só posso agradecer as pessoas maravilhosas do mundo e dizer o mais caloroso obrigada pelo seu apoio incondicional, não só agora, mas durante os anos", escreveu.

Deborah espera que o fundo possa ajudar futuras vítimas do câncer: "Com esse dinheiro, eu espero que as pessoas tenham mais tempo com seus entes queridos. Quem sabe quais plantas podemos cultivar, mas quando fazemos com esperamos, rezamos para que floresça em algo que mude o futuro para nossos filhos e os próximos que virão".

O Princípe William, e sua esposa, a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, estão entre os doadores do fundo. "Deborah, nossos pensamentos estão com você, sua família e seus amigos. Obrigada por dar esperança para tantos vivendo com câncer", escreveram nas redes sociais.

We are so sad to hear her recent update but pleased to support the @bowelbabef, which will benefit the @royalmarsdenNHS among others.

Deborah, our thoughts are with you, your family and your friends. Thank you for giving hope to so many who are living with cancer. W & C (2/2)