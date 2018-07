Jornalista britânico duvida que Lady Gaga foi estuprada e ela responde à altura

Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

O jornalista britânico Piers Morgan resolveu provocar Lady Gaga após a CNN postar uma matéria sobre a revelação da cantora em relação ao estresse pós-traumático que sofre por ter sido estuprada aos 19 anos.

Em resposta ao vídeo postado pelo canal de TV, o editor-geral do Mail Online (site do Daily Mail) escreveu no Twitter: "Não, soldados voltando do campo de batalha sofrem (de estresse pós-traumático). Chega desse nonsene vanglorioso".

Alguns internautas rebateram as afirmações de Morgan, que respondeu: "Eu venho de uma grande família militar. Fico bravo quando celebridades começam a alegar 'estresse pós-traumático' por qualquer coisa para se promover". Além disso, chegou a colocar em dúvida o prórpio estupro. "Lady Gaga e Madonna fizeram ALEGAÇÕES de estupro muitos anos depois do ocorrido. Nenhuma reclamação à polícia, nenhuma acusação, nenhum caso em tribunal."

Gaga deve ter respirado bem fundo e contado até dez, porque sua resposta foi super contida, mas à altura das acusações. "Eu trabalhei com o vice-presidente Joe Biden para ajudar a educar as pessoas sobre por que as mulheres não denunciam. Adoraria dividir isso com você alguma hora. Também adoraria conversar com você sobre estresse pós-traumático, que não é apenas um transtorno 'militar'. Há uma epidemia na saúde mental jovem. Se alguém na sua família sofre disso, eu rezo para que eles tenham mais dias bons do que ruins. Afetou a mim e à minha família inteira <3"

Mas Morgan não se deu por satisfeito e rebateu: "Até que admiro a Lady Gaga por concordar em me dar uma entrevista depois das minhas críticas. Deverá ser um debate facinante. Vou passar meu terno de carne."

E, claro, a cantora finalizou com muito estilo: "Se você continuar a me envergonhar enquanto eu aceito com gentileza uma entrevista com você, ficarei feliz em dar a entrevista para outra pessoa".