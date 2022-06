Jorge, da dupla com Mateus, se emociona ao descobrir que será pai novamente

Jorge, da dupla com Mateus, descobre que será pai novamente e se emociona ao ler carta escrita por sua mulher. Foto: Instagram/@rachelboscatti e Instagram/@jorgeemateus

Nesta segunda-feira, 20, Jorge, da dupla Jorge e Mateus, descobriu que vai ser pai mais uma vez. Em um vídeo compartilhado no perfil oficial da dupla sertaneja, o cantor aparece emocionado ao receber a notícia de que a família vai crescer em 2023.

Além de Sara, o sertanejo terá mais um filho com Rachel Boscatti. Ele também é pai de Davi, fruto do antigo relacionamento com Iná Freitas.

Nas redes sociais, a mulher de Jorge registrou a reação do cantor ao ler um bilhete e ver o teste de gravidez.

"Oi, papai. Estou te mandando essa cartinha para dizer que agora somos cinco: você, a mamãe, o Davi, a Sara e eu. Que a Sara não é mais a caçulinha. Sou bem pequenininho (a), tenho 5 semanas, mas já já estou aí com vocês para completar nossa família e sermos muito felizes", dizia a cartinha.