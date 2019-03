Jordyn Woods rompe silêncio e admite que Tristan Thompson a beijou

Jordyn Woods, melhor amiga de Kylie Jenner. Foto: Instagram/@jordynwoods

Jordyn Woods, apontada como pivô da separação de Tristan Thompson e Khloé Kardashian, rompeu o silêncio ao conceder sua primeira entrevista sobre a polêmica de traição. A jovem de 21 anos participou do programa Red Table Talks, apresentado por Jada Pinkett Smith, e explicou o que ocorreu na noite de domingo, 24, data em que supostamente teria ficado com o jogador de basquete.

Segundo Jordyn, ela foi a uma festa na casa de Tristan com as amigas, onde diversas pessoas bebiam, dançavam e se divertiam. Ela negou estar bêbada a ponto de não se lembrar de nada, assim como os boatos de que teriam ficado a sós. Em certo momento da festa, ela sentou no braço da cadeira onde estava Tristan e colocou as pernas em cima do colo dele, o que possivelmente levantou as suspeitas de que ela teria feito um lap dance (dança erótica) no jogador.

Na hora de ir embora, ela conta que Tristan a beijou na boca, "sem paixão, sem língua, sem intenção maliciosa, sem nada". Jordyn foi embora imediatamente e disse ter fingido que nada aconteceu. "Eu não sabia como me sentir. Eu não estava pensando direito e me responsabilizo totalmente por isso. Não posso apontar o dedo para quem fez isso, porque fui em quem me coloquei nessa posição", revelou.

"Eu cheguei em casa e falei com Kylie [Jenner] e Khloé de manhã, disse que estive lá. Na minha cabeça, eu estava tentando esquecer essa parte da história. Eu fui honesta que estive com ele, mas não fui honesta sobre as coisas que aconteceram", relatou emocionada, dizendo que não contou a verdade em um primeiro momento porque estava "tentando proteger o coração de Khloé".

"Não sou uma destruidora de lares, jamais tentaria destruir a família de alguém, especialmente alguém que eu amo, mas não sou o motivo de Tristan e Khloé não estarem mais juntos", pontuou.

No fim do vídeo, Jordyn respondeu perguntas enviadas ao programa. Em uma delas, foi questionada se o caso de traição faz parte de um plano de marketing da nova temporada de Keeping Up With The Kardashians, que estreia no fim de março. Jordyn nega: "Gostaria que fosse, mas é minha vida real".

Assista à entrevista completa no Facebook: