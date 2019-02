Jordyn Woods concede primeira entrevista após polêmica de traição

Jordyn Woods, melhor amiga de Kylie Jenner. Foto: Instagram/@jordynwoods

Há exatamente uma semana, a notícia da traição de Tristan Thompson abalou a família Kardashian-Jenner. Agora, Jordyn Woods quebrou o silêncio e concedeu a primeira entrevista após ser apontada como pivô da separação de Tristan e Khloé Kardashian.

Leia também: Khloé Kardashian e Tristan Thompson terminam relacionamento após nova traição

A melhor amiga da caçula Kylie Jenner irá aparecer no programa Red Table Talk, apresentado por Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith. Em uma brevíssima transmissão ao vivo no Instagram, Jordyn caminha em direção a uma mesa, senta e encara a câmera. O anúncio também foi confirmado pela própria página do programa no Facebook, plataforma em que será exibido na próxima sexta-feira, 1.

Relacionamento de Tristan Thompson e Khloé Kardashian

Em novembro do ano passado, Khloé havia desabafado, após divulgação de episódio do reality Keeping Up With The Kardashians, que era difícil reviver uma traição. Quando foi traída pelo marido, Tristan Thompson, ela estava grávida de seis meses da pequena True.

"O episódio de ontem foi desconfortável e super emotivo para mim, mas quando nós assinamos para esse seriado há mais de uma década, nós aceitamos um reality show, o que significa mostrar a vocês o interior de nossas vidas, o que é bom, o que é ruim e o que é feio. Em meio a tempos difíceis, fui abençoada com meu último presente, meu doce bebê True, que mudou minha vida de maneiras que eu nunca poderia imaginar", escreveu a empresária de 34 anos na ocasião.

No perfil oficial de Tristan no Instagram, a última foto em que o jogador aparece ao lado de Khloé e a filha foi em novembro de 2018, na época da primeira traição. Já Khlóe Kardashian nunca mais publicou fotos com Tristan nas redes sociais.