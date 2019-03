'Jordyn não deve ser culpada', diz Khloé Kardashian sobre traição

Após o episódio de traição envolvendo seu marido, Tristan Thompson, e sua amiga, Jordyn Woods, a modelo Khloé Kardashian publicou um novo desabafo sobre o caso em seu Twitter neste sábado, 2.

"Essa foi uma semana horrível e eu sei que todos estão cansados de ouvir sobre isso (como eu estou). Estou em uma montanha-russa de emoções e disse coisas que eu não deveria ter dito."

Khloé ainda relembrou outra traição de seu ex, ocorrida quando ainda estava grávida de seis meses de sua filha, True: "Honestamente, Tristan ter me traído e me humilhado não foi tão chocante quanto da primeira vez."

"O que é mais difícil e doloro é ter sido machucada por alguém tão próxima de mim. Alguém que eu amava e tratava como uma irmãzinha. Mas Jordyn não tem que ser culpada pelo rompimento da minha família. Isso foi culpa do Tristan."

"Tenho que seguir em frente com minha vida e contar minhas bênçãos, minha família, minha saúde e minha linda filha True", concluiu.

Segundo Jordyn, ela foi a uma festa na casa de Tristan com as amigas, onde diversas pessoas bebiam, dançavam e se divertiam. Ela negou estar bêbada a ponto de não se lembrar de nada, assim como os boatos de que teriam ficado a sós.

Em certo momento da festa, ela sentou no braço da cadeira onde estava Tristan e colocou as pernas em cima do colo dele, o que possivelmente levantou as suspeitas de que ela teria feito uma lap dance (dança erótica) no jogador.

Na hora de ir embora, ela conta que Tristan a beijou na boca, "sem paixão, sem língua, sem intenção maliciosa, sem nada". Jordyn foi embora imediatamente e disse ter fingido que nada aconteceu.

"Eu não sabia como me sentir. Eu não estava pensando direito e me responsabilizo totalmente por isso. Não posso apontar o dedo para quem fez isso, porque fui em quem me coloquei nessa posição".

"Eu cheguei em casa e falei com Kylie [Jenner] e Khloé de manhã, disse que estive lá. Na minha cabeça, eu estava tentando esquecer essa parte da história. Eu fui honesta que estive com ele, mas não fui honesta sobre as coisas que aconteceram", relatou, dizendo que não contou a verdade em um primeiro momento porque estava "tentando proteger o coração de Khloé".

"Não sou uma destruidora de lares, jamais tentaria destruir a família de alguém, especialmente alguém que eu amo, mas não sou o motivo de Tristan e Khloé não estarem mais juntos", concluiu.

Confira os tuítes publicados por Khloé Kardashian neste sábado, 2:

