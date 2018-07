Jonghyun, do grupo SHINee, morre na Coreia do Sul

Jonghyun, vocalista do popular grupo SHINee, foi encontrado morto em seu apartamento pela polícia de Seul Foto: Instagram/@jonghyun.948

O cantor sul-coreano Kim Jong-Hyun, mais conhecido como Jonghyun, vocalista do popular grupo SHINee, foi encontrado morto pelas autoridades do país nesta segunda-feira, 18. A polícia de Seul confirmou a morte do cantor e a suspeita inicial é que tenha sido suicídio.

“No dia 18 de dezembro de 2017, às 16h42 (hora local), a irmã mais velha de Jonghyun ligou para o número de emergência da polícia avisando que ele estava prestes a cometer suicídio”, disse a polícia de Seul em comunicado, informa o o Mirror. “Nós fomos para sua residência em Chungdam e descobrimos que ele havia tentado o suicídio. Paramédicos estavam conosco o tempo todo e ele foi enviado para o hospital da Universidade de Konkuk em estado de parada cardíaca”, concluiu a polícia.

A agência Yonhap News afirma que Jonghyun morreu a caminho do hospital em decorrência de envenenamento por monóxido de carbono e que o vocalista deixou uma nota de suicídio. O que levou Jonghyun a tirar a própria vida ainda é desconhecido, mas a imprensa sul-coreana afirma que ele vinha sendo fortemente criticado por grupos ultraconservadores nos últimos dias após declarar apoio ao movimento LGBT.

A morte precoce de Jonghyun causou consternação em fãs do grupo e do k-pop no Twitter. Veja algumas das reações abaixo.

Jonghyun foi e sempre será uma grande inspiração e exemplo para todos nós. Não apenas como um idol talentoso, mas também como a pessoa boa e amável que era. Nossas sinceras condolências para os amigos, familiares e todos os fãs. SHAWOL, estamos junto com vocês, sejam fortes. pic.twitter.com/VtdCwtxtLB — KIM MINSEOK BRASIL (@MinseokBR) 18 de dezembro de 2017

armys, vamos cuidar, abraçar e dar apoio aos fãs do jonghyun/shinee nesse momento que com certeza está sendo muito difícil. shawols, estamos aqui por vocês. fiquem fortes. hoje somos um só, uma só família e estaremos aqui para oferecer um ombro, ok?#StayStrongShawols — fer. (@parkjtears) 18 de dezembro de 2017

Espero q o Jonghyun esteja num lugar maravilhoso, pq ele merece. É mt triste receber essa notícia, ainda mais sobre ele, uma pessoa tão incrível, mas é aquilo "as aparências enganam", a gnt nunca sabe de vdd como uma pessoa está. Ent, peguem esse ex e espalhem amor p onde forem. — tami loves bts (@fiarestamiris) 18 de dezembro de 2017

Jonghyun merecia o mundo, mas o mundo não merecia o jonghyun A todas as fãs, meu pêsames, foi realmente uma grande perda. — malu ama baekhyun d+ (@Baby_and_Baek) 18 de dezembro de 2017

Eu shawol desde 2009, bati o olho em um mv do shinee e descobri que aquele seria um dos grupos que salvou minha vida quando ela era um completo nada, hoje sinto em meu coração que irei permanecer com toda a minha alma ao lado do shinee, Jonghyun merece isso #StayStrongShawols — sara (@exologyeol) 18 de dezembro de 2017

descanse em paz anjinho, manteremos ótimas lembranças suas, você fez tanta gente feliz e eu te amo muito por isso, agora você está em um lugar melhor ❤ pic.twitter.com/x1fenkhkfc — ashley ♡ jonghyun (@seveentae) 18 de dezembro de 2017

espero que com isto que aconteceu as empresas percebam que SAÚDE MENTAL É IMPORTANTE SAÚDE MENTAL É IMPORTANTE SAÚDE MENTAL É IMPORTANTE SAÚDE MENTAL É IMPORTANTE SAÚDE MENTAL É IMPORTANTE #StayStrongShawols ❤ — we love you jonghyun (@wonhocaralho) 18 de dezembro de 2017

Para quem busca ajuda, além de psicólogos e psiquiatras, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio online no site http://www.cvv.org.br, pelo telefone 141 ou 188 (dependendo do Estado), via Skype (acesso pelo site), ou e-mail (mensagem enviada também pelo site). Em todos os canais, o atendimento é feito por voluntários treinados e a conversa é anônima, com sigilo completo sobre tudo que for dito.